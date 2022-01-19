شؤون فلسطينية

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، أن صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته القوية لن تفشلهما ممارسات الاحتلال الجائرة والعدوانية الهادفة لنزع حقنا في الحياة، ولن تنال من عزيمتنا.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد من دار الإفتاء الفلسطينية ضم الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نائب المفتي العام، ومفتي محافظة رام الله والبيرة، ومصطفى أعرج، وعدد من موظفي الدار، لخيمة الاعتصام التضامنية المقامة أمام مخيم الأمعري مع الأسير ناصر أبو حميد، وزيارته لخنساء فلسطين أم ناصر أبو حميد في منزلها.

وأشاد الشيخ حسين، بالأسير ناصر وصبر ذويه ورباطة جأشهم، مشدداً على أهمية دعم ومؤازرة هذه العائلة الفلسطينية المناضلة والصابرة وأمثالها من العائلات الفلسطينية، مؤكداً أن الحاجة أم ناصر باتت مدرسة في التضحية والصبر والصمود، وأيقونة في التحدي، نستلهم من روحها القوة والعزيمة، وهي ملحمة في التضحية، سيخلدها التاريخ، وستبقى رمزاً للمرأة الفلسطينية المناضلة، التي تضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال.

وطالب المفتي الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية كافة بضرورة التدخل للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

من جانبها، أكدت الحاجة المناضلة أم ناصر على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال بحق ناصر وإخوانه لن يثنيها عن مواصلة صمودها، ولن يزيدها إلا ثباتاً وثقة بالحرية والنصر.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: هدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي وإرهاب منظم

الديمقراطية: هدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي وإرهاب منظم

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

التعليم بغزة: استمرار تأخير الدوام الصباحي حتى الثالث من الشهر المقبل

التعليم بغزة: استمرار تأخير الدوام الصباحي حتى الثالث من الشهر المقبل

فلسطين: 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

&#34;التربية&#34;: وتيرة اعتداءات الاحتلال تتصاعد بحق طلبتنا ومدارسنا

"التربية": وتيرة اعتداءات الاحتلال تتصاعد بحق طلبتنا ومدارسنا

حماس تستنكر جريمة الاحتلال بهدم منزل صالحية في القدس

حماس تستنكر جريمة الاحتلال بهدم منزل صالحية في القدس

منوعات

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى &#34; فخورة فيكِ&#34;

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى " فخورة فيكِ"

رانيا يوسف.. &#34;لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل&#34;

رانيا يوسف.. "لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل"

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

عربي

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة