شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة هدم منزلين لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح في القدس، محملة المسؤولية الكاملة للاحتلال عما يمارسه من بلطجة وعنجهية احتلالية وجريمة حقيقية بتهجير سكان مدينة القدس وافراغها من أهلها ومحاولاته استهداف الوجود الفلسطيني وفرض امر واقع في المدينة.

ومؤكدة أن مسلسل جرائم الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا في القدس لا بد أن يتوقف، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل لوقف هذه الجرائم وكبح جماح الاحتلال وممارساته بشأن القدس وتوفير الحماية لشعبنا.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي" إن ما تشهده مدينة القدس وخصوصاً حي الشيخ جراح من عمليات هدم ممنهج لمنازل المواطنين المقدسيين يندرج في إطار استكمال مخطط الاحتلال في تهويد المدينة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي
وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بعمق كيانه الاحتلالي القائم على التمييز العنصري".

وموضحة أن هذه الاجراءات تترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي وإجباره على الرحيل لإقامة أحياء استيطانية يسابق فيها الاحتلال الزمن لحسم وانهاء قضية القدس وضمها
لكيانه.

وفي نفس السياق أدانت الجبهة اعتقال نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، من باب السلسلة احد أبواب المسجد الأقصى، مؤكدة أن حملات الاعتقال والتنكيل والهدم وإجراءاتها الاستفزازية لأهلنا المرابطين والمدافعين عن القدس والمقدسات المسيحية والاسلامية لن يكسر ارادة شعبنا في التمسك بأرضه وهويتهالفلسطينية، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الصمود والتحدي وكسر عنجهية الاحتلال وغطرسته، وسيبقى متمسكاً بأرضه وهويته ومقدساته.

وتوجهت الجبهة بعظيم التحية لأهلنا المرابطين الصامدين والمدافعين عن أرضنا الفلسطينية بالقدس،مؤكدة لهم شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم فهو قادر على التحدي والصمود والاستمرار في النضال وتعزيز الصمود المقدسي في
الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات والحقوق الوطنية حتى تحقيق أهداف وطموحات شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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