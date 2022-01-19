شؤون فلسطينية

التعليم بغزة: استمرار تأخير الدوام الصباحي حتى الثالث من الشهر المقبل

التعليم بغزة: استمرار تأخير الدوام الصباحي حتى الثالث من الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأربعاء، تأخير بدء الدوام الصباحي للساعة 8 صباحاً حتى 3/2/2022.

وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي، أن الوزارة قررت تأخير الدوام للمدارس الحكومية وكالة خاصة رياض الأطفال تأخير بدء الدوام للساعة 8 صباحا حتى تاريخ 3/2/2022.

وجاء القرار، في ظل الأجواء الباردة السائدة حالياً تقرر الاستمرار بتأخير موعد بدء دوام المدارس الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال والعمل بنظام الخمس حصص الحالي حتى يوم الخميس 3 شباط/ فبراير 2022

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