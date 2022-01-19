شؤون فلسطينية

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13401، فيما بلع عدد الوفيات 428 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، بتسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، وحالتهم الصحية جيدة، ويتلقون العلاج في منازلهم، فيما سجلت 6 حالات تعافٍ.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف موظفي السفارة، حيث خضع جميع موظفوها للفحص الطبي، وتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في السلطنة.

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