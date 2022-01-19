بعد ثوران بركاني هائل.. تونجا تعلن حالة الطوارئ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات فى أرخبيل تونجا، الواقع جنوب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، عن حالة الطوارئ فى أعقاب موجات (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركاني هائل يوم السبت الماضي.وقالت حكومة تونجا: "إنها تواجه كارثة غير مسبوقة عقب موجات تسونامي التي أدت إلى تدمير العديد من المنازل والمحال التجارية في بعض المناطق"، وفق قناة (سي إن إن) الأمريكية.وأضافت القناة: "أن حصيلة القتلى جراء موجات تسونامي ارتفعت إلى 3 أشخاص كما أن عمليات الإجلاء لا تزال جارية".يشار إلى أن ثوران بركان (هونجا تونجا - هونجا هاباي) الذي وقع السبت الماضي، أدى لخروج عمود من الرماد في السماء.