بعد ثوران بركاني هائل.. تونجا تعلن حالة الطوارئ
أعلنت السلطات فى أرخبيل تونجا، الواقع جنوب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، عن حالة الطوارئ فى أعقاب موجات (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركاني هائل يوم السبت الماضي.
وقالت حكومة تونجا: "إنها تواجه كارثة غير مسبوقة عقب موجات تسونامي التي أدت إلى تدمير العديد من المنازل والمحال التجارية في بعض المناطق"، وفق قناة (سي إن إن) الأمريكية.
وأضافت القناة: "أن حصيلة القتلى جراء موجات تسونامي ارتفعت إلى 3 أشخاص كما أن عمليات الإجلاء لا تزال جارية".
يشار إلى أن ثوران بركان (هونجا تونجا - هونجا هاباي) الذي وقع السبت الماضي، أدى لخروج عمود من الرماد في السماء.
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