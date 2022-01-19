جمعية المترجمين العرب تختتم خمس دورات في اللغات المختلفة

رام الله - دنيا الوطناختتمت جمعية المترجمين العرب خمس دورات مجانية في اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية والألمانية شارك فيها أكثر من 200 مشارك عربي، وهي ستعقد احتفالا كبيرا بهذه المناسبة بعد إنجاز الشهادات ولوحات المشاركين.وتنفيذ خمس دورات من قبل جمعية تطوعية غير ربحية في آن يشكل معجزة حقيقة ويعبر عن تفوق الإنسان العربي مهنيا وإنسانيا وأخلاقيا في زمن الانهيار الأخلاقي المال العربي.وهذه الدورات وغيرها من الدورات المجانية والمدفوعة التي عقدتها الجمعية خلال عام ونصف أعطت دفعة قوية لحركة التدريب العربية.