رغم مرور أسبوعين.. الاحتلال يمتنع عن التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشيخ الهذالين

رام الله - دنيا الوطنتمتنع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشيخ سليمان الهذالين (75 عاما)، في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل.وذكرت صحيفة (هآرتس) أن الشرطة الإسرائيلية لم تحقق مع سائق "الونش" الذي تسبب بقتل الشيخ سلمان الهذالين، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على دهسه ووفاته أمس الأول.وأضافت الصحيفة أن شهود العيان لم يتم استدعاؤهم للأدلاء بإفاداتهم حول عملية الدهس، مع العلم أن نجل المرحوم وصل إلى مركز شرطة "كريات أربع" لتقديم شكوى، إلا أن الشرطي رفض استقباله بادعاء أن عليه التوجه إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، علما بأن السائق ليس شرطيا وإنما مدني يعمل مع الشرطة.وأوضحت الصحيفة أن العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين تواجدوا في منطقة الحادث، التقطوا قبل الحادث بدقائق صورة لأحد أفراد شرطة الاحتلال وبحوزته كاميرا، ومع ذلك نفت الشرطة ذلك، وقالت ليس لديها أي كاميرات.وظهر فيديو عبر حساب السائق في "فيسبوك" وهو يقود الشاحنة وتبين أنه مأخوذ من كاميرا مثبتة على لوحة القيادة في المركبة، إلا أن شرطة الاحتلال لم ترد على سؤال وجهته الصحيفة بشأن ذلك، ولم ترد حتى الآن فيما إذا تم استجواب ضباط الشرطة الذين كانوا في المكان.