"التربية": وتيرة اعتداءات الاحتلال تتصاعد بحق طلبتنا ومدارسنا

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم أن وتيرة اعتداءات الاحتلال باتت تتصاعد بشكل يومي بحق طلبة مدارسنا وكوادرنا التربوية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ موقف جاد من جانب المؤسسات الحقوقية والدولية والمدافعة عن الحق في التعليم والطفولة، وفضح هذه الممارسات وإثارتها؛ عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.وأشارت "التربية" إلى أن اقتحام مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة في مديرية تربية بيرزيت واعتقال الطالبين؛ أحمد عبد الغني التميمي ورامز محمد التميمي، من داخل صفوفهما الدراسية، والاعتداء على أسرة المدرسة يشكل انتهاكاً صارخاً بحق كافة المواثيق والحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم.ولفتت الوزارة إلى اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة عين سامية الأساسية المختلطة بمحافظة رام الله والبيرة، يؤكد على إمعان سلطات الاحتلال في استهدافها المتواصل للمؤسسات التربوية، وعرقلة وصول الطلبة إلى مدارسهم وترويعهم؛ الأمر الذي يُخلف آثاراً نفسية صعبة بحق الأطفال والطلبة.