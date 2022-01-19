عربي

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، إذ بلغت 5928 حالة، بعد أن سجلت يوم أمس 5873 حالة.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن  إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة يبلغ 632736 حالة"، لافتةً إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8912.

وأضافت: "أنه تم تسجيل 4981 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة".

أخبار ذات صلة

جمعية المترجمين العرب تختتم خمس دورات في اللغات المختلفة

جمعية المترجمين العرب تختتم خمس دورات في اللغات المختلفة

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى

الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

مركز حماية يدين أعمال الهدم الجديدة في مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

مفتي القدس: عائلة الأسير أبو حميد مدرسة في التضحية والصبر

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة الرماضين جنوب الخليل

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

العربية الفلسطينية: هدم المنازل بالقدس لن يكسر ارادة شعبنا بتمسك بأرضه

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

&#34;التربية&#34;: وتيرة اعتداءات الاحتلال تتصاعد بحق طلبتنا ومدارسنا

"التربية": وتيرة اعتداءات الاحتلال تتصاعد بحق طلبتنا ومدارسنا

حماس تستنكر جريمة الاحتلال بهدم منزل صالحية في القدس

حماس تستنكر جريمة الاحتلال بهدم منزل صالحية في القدس

منوعات

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى &#34; فخورة فيكِ&#34;

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى " فخورة فيكِ"

رانيا يوسف.. &#34;لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل&#34;

رانيا يوسف.. "لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل"

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

عربي

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

مؤسسة ماعت تطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة انتهاكات الحوثيين

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة