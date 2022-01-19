السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، إذ بلغت 5928 حالة، بعد أن سجلت يوم أمس 5873 حالة.وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة يبلغ 632736 حالة"، لافتةً إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8912.وأضافت: "أنه تم تسجيل 4981 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة".