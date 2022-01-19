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قمة أمريكية روسية مرتقبة في جنيف

قمة أمريكية روسية مرتقبة في جنيف
الرئيس الروسي -فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن التقاء كل من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين بنظيره  الروسي سيرجي لافروف، يوم الجمعة، في جنيف، سعيًا لدرء هجوم محتمل على أوكرانيا.

وستتناول المحادثات كسر الجمود الذي ظهر بشكل كبير الأسبوع الماضي عندما انتهت سلسلة من ثلاث جلسات تفاوضية بين روسيا والغرب إلى طريق مسدود، فيما حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا قريبًا.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء: "إن بلينكين "سيحث روسيا على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد في محاولة للضغط من أجل المزيد من الدبلوماسية".

بدورها، صرحت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نحن الآن في مرحلة حيث يمكن لروسيا في أي وقت أن تريد هجومًا في أوكرانيا، وما سيفعله الوزير بلينكين هو التأكيد بوضوح على أن هناك طريقًا دبلوماسيًا للمضي قدمًا".

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