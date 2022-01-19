10 أسيرات فلسطينيات مصابات بـ(كورونا) في سجون الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأصيبت ثلاثة أسيرات فلسطينيات بفيروس (كورونا) داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن نادي الأسير، مساء الثلاثاء، إصابة ثلاثة أسيرات بفيروس (كورونا) مما يرفع العدد إلى 10 أسيرات مصابات بالفيروس.وأوضح أن الأسيرات الثلاثة المصابات هن: "روان أبو مطر، رحمة الأسد، ميسون موسى".وأكد أن عدد الإصابات بـ(كورونا) بين صفوف الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الجائحة؛ ارتفع إلى 416 إصابة.والأحد الماضي؛ أعلن نادي الأسير، أن "مجموع الإصابات المسجلة بفايروس (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين في سجون النقب وريمون وعوفر والدامون، وصل إلى 50 إصابة منذ مطلع العام الجاري".وبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نهاية العام الماضي، نحو 600 أسير، بينهم أربعة مصابون بالسرطان، و14 أسيرًا مصابون بأورام متفاوتة، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة أربعة آلاف و600، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصرًا.