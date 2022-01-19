عربي

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية عن دخول البلاد موجة جديدة من فيروس (كورونا)، بعد انخفاض الأعداد في الموجة الرابعة.

وقال عبد الغفار: "إن الإصابات كانت قد بدأت بالانخفاض في الموجة الرابعة، ولكن مع وجود المتحور الجديد دخلنا في موجة أخرى من ارتفاع الأعداد، ومما لا شك فيه، أن هذه موجة جديدة"، وفق (القاهرة 24).

وأضاف: "في حالة وجود أعراض مرتبطة بصعوبة التنفس، على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى، وفي حالة الأعراض الشائعة، ينبغي على المواطن عمل العزل المنزلي لمدة 5 أيام".

وتابع المتحدث "أن هناك اختلاط بين الإنفلونزا وكورونا في هذه الأيام، ونتعامل على أن دور البرد العادي حاليا كأنه اشتباه بكورونا لحين ثبوت العكس".

أخبار ذات صلة

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تواصل تسجيل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى

الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى

تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد بدء من الغد

تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد بدء من الغد

شاهد: نشوب حريق ضخم بمسجد في أسيوط بمصر

شاهد: نشوب حريق ضخم بمسجد في أسيوط بمصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

10 أسيرات فلسطينيات مصابات بـ(كورونا) في سجون الاحتلال

10 أسيرات فلسطينيات مصابات بـ(كورونا) في سجون الاحتلال

رضوان: الاحتلال فوجئ بوحدة شعبنا خلال معركة سيف القدس ونطالب بتفعيل المقاومة الشعبية

رضوان: الاحتلال فوجئ بوحدة شعبنا خلال معركة سيف القدس ونطالب بتفعيل المقاومة الشعبية

البرغوثي: استهداف عائلة صالحية يستوجب انتفاضة شاملة تردع الاحتلال

البرغوثي: استهداف عائلة صالحية يستوجب انتفاضة شاملة تردع الاحتلال

الأمين العام لـ(المقاومة الشعبية) يعقّب على هدم الاحتلال لمنزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

الأمين العام لـ(المقاومة الشعبية) يعقّب على هدم الاحتلال لمنزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

(الخارجية) تدين جريمة الاحتلال في حي الشيخ جراح وتطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها

(الخارجية) تدين جريمة الاحتلال في حي الشيخ جراح وتطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مركز الإنسان: الإحتلال يعتقل ما يزيد عن &#34;450&#34; مواطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول

مركز الإنسان: الإحتلال يعتقل ما يزيد عن "450" مواطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول

منوعات

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

ويل سميث يشعل مواقع التواصل برقصه مع والدته بمناسبة يوم ميلادها

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: درة وزوجها وسط الثلوج بأجواء رومانسية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى &#34; فخورة فيكِ&#34;

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى " فخورة فيكِ"

رانيا يوسف.. &#34;لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل&#34;

رانيا يوسف.. "لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل"

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

عربي

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم