مصر تعلن دخول الموجة الخامسة لـ(كورونا) إلى البلاد





وأضاف: "في حالة وجود أعراض مرتبطة بصعوبة التنفس، على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى، وفي حالة الأعراض الشائعة، ينبغي على المواطن عمل العزل المنزلي لمدة 5 أيام".



وتابع المتحدث "أن هناك اختلاط بين الإنفلونزا وكورونا في هذه الأيام، ونتعامل على أن دور البرد العادي حاليا كأنه اشتباه بكورونا لحين ثبوت العكس".





رام الله - دنيا الوطنكشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية عن دخول البلاد موجة جديدة من فيروس (كورونا)، بعد انخفاض الأعداد في الموجة الرابعة.وقال عبد الغفار: "إن الإصابات كانت قد بدأت بالانخفاض في الموجة الرابعة، ولكن مع وجود المتحور الجديد دخلنا في موجة أخرى من ارتفاع الأعداد، ومما لا شك فيه، أن هذه موجة جديدة"، وفق (القاهرة 24).