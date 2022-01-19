السعودية: تحذيرات من أبرد كتلة هوائية تتجه نحو المملكة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الله المسند، أستاذ المناخ السعودي، اليوم الأربعاء، عن موعد دخول أبرد كتلة هوائية في هذا الشتاء حتى الآن، للمملكة، محذراً من التنزه البري.جاء ذلك عبر سلسلة تغريدات على حسابهعلى موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: "اليوم المرتفع الجوي "H" يأخذ مكانه متربعا فوق أجواء السعودية، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة، بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام، وبعد مرور المنخفض يفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء حتى الآن، وذلك يومي الجمعة والسبت".وأضاف المسند: "اليوم متوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالي في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية".وتابع: "يفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) يومي الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس".