البرغوثي: استهداف عائلة صالحية يستوجب انتفاضة شاملة تردع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) جاسر البرغوثي، على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعائلة صالحية وهدم منزلها يستوجب انتفاضة شاملة تردع الاحتلال وتوقف جرائمه.وقال القيادي البرغوثي: "إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عائلة صالحية واعتقال أفرادها وهدم منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة جريمة جديدة تستوجب تكتل الكل الفلسطيني في انتفاضة شاملة تردع العدو وتوقف جرائمه".وأضاف البرغوثي: "العدو الصهيوني استخدم القوة المفرطة لردع الفلسطينيين عن حماية بيوتهم، لكنه سيفشل هذه المرة كما فشل في كل مواجهة سابقة".وهدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد اقتحامه واعتقال أفراد العائلة والاعتداء عليهم.كما واعتقلت قوات الاحتلال 26 فلسطينيا من عائلة صالحية المقدسية خلال اقتحام وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح.وكانت قوات الاحتلال، حاصرت، الاثنين الماضي، منزل المواطن المقدسي محمود صالحية في حي الشيخ جراح؛ تمهيدًا لإخلائه وهدمه.وفي نموذج لثبات ومقاومة سياسة الاحتلال، اعتصم أهل المنزل فوق سطح منزلهم، وسكبوا البنزين على السطح، وهددوا بحرق المنزل وتفجير أسطوانات الغاز التي حملوها إلى السطح، رفضا لجريمة الاحتلال.