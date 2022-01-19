"المالية" بغزة تصدر بياناً للرأي العام حول كميات غاز الطهي المتوفرة بالقطاع





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، بياناً يوضح فيه كميات غاز الطهي المتوفر في القطاع، بعد ورود أنباء عن انخفاض كميات الغاز.وقالت وزارة، في حديث لـ(إذاعة الأقصى): "إن ما يُثار من أخبار متعلقة بنقص في غاز الطهي، وعليه نطمئن المواطنين الكرام بأن الكميات المتوفرة من الغاز في قطاع غزة تكفي احتياجات القطاع، ولا داع للقلق ولا يوجد أي أزمة بخصوص غاز الطهي".وأضافت: "أن الأمر متعلق فقط بانخفاض محدود في الكميات الواردة بسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة في الأيام الماضية، حيث تجري المتابعة الحثيثة من قبل الإدارة العامة للبترول لكافة محطات توزيع وتعبئة الغاز منعاً لأي احتكار أو استغلال".وطالبت وزارة المالية الرأي العام بضرورة تحري الدقة فيما يُثار حول نقص غاز الطهي، وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في وزارة المالية.