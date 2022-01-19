شؤون فلسطينية

الأمين العام لـ(المقاومة الشعبية) يعقّب على هدم الاحتلال لمنزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

الأمين العام لـ(المقاومة الشعبية) يعقّب على هدم الاحتلال لمنزل عائلة صالحية بالشيخ جراح
الأمين العام لحركة (المقاومة الشعبية) أبو قاسم دغمش
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الأمين العام لحركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين أبو قاسم دغمش، اليوم الأربعاء، تصريحاً صحفياً، عقّب فيها على جريمة هدم الاحتلال لمنزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح.

وقال دغمش: " ارتكب العدو الصهيوني جريمة جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي بحق شعبنا الفلسطيني، والتي من شأنها تفجير الأوضاع مرة أخرى في المنطقة بسبب حماقته واجرامه المتواصل".

وأضاف: "إن جريمة هدم العدو لمنزل عائلة المواطن الفلسطيني محمود صالحية وتشريد عائلته واعتقال عدد منهم وترك الباقي دون مأوى، لن تمر مرور الكرام، وعلى ما يبدو أن الاحتلال لم يستوعب رسالة المقاومة بالتحذير الشديد من التنكيل بأهالي الشيخ جراح، ونؤكد أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والنار لردعه ووقف اعتداءاته المتكررة، وسيدفع الثمن غالياً نتيجة غباء قيادته وجنوده".

وطالب دغمش السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية، إلى التحرك العاجل والفعال لدى محكمة الجنايات الدولية، "لمعاقبة قيادة الكيان الصهيوني وجنوده الإرهابيين، ولتوفير الحماية لشعبنا في الشيخ جراح وكافة المناطق الفلسطينية".

ودعا الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، الدول العربية والإسلامية وعلى رأسهم الأشقاء في مصر إلى ضرورة التدخل للجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي ولوقف مسلسل الهدم الاجرامي والبربري للمنازل الفلسطينية.

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