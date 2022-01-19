الإمارات تعلق رحلات الطيران إلى أمريكا بسبب تشغيل شبكة الـ(5G)



من جانبه، طالب قادة كبرى شركات الخطوط الجوية الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل العاجل لوقف وتأجيل تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) قرب المطارات الكبرى والمقرر اليوم، وحذروا من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والنقل.



وقالت شبكة (سى إن إن) الأمريكية: "إن ممثلين لعشر شركات طيران أمريكية طلبوا من الإدارة الأمريكية فى خطاب حصلت عليه الشبكة مزيد من التأجيل فى تدشين التقنية الحديثة قرب المطارات، حيث ستتأثر قيود الرحلات الخاصة بهيئة الطيران الفيدرالية بمجرد استخدام التكنولوجيا".





وأضافت الشبكة: "أن عالم الطيران يشعر بالقلق من أن إشارات الجيل الخامس ستتداخل مع تكنولوجيا الطيران، بما فى ذلك أجهزة الرادار على متن الطائرات".





رام الله - دنيا الوطنأوقفت دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، رحلات طيران إلى أمريكا بسبب تشغيل شبكة الـ (5G) اعتبارا من اليوم الأربعاء.