الصحة المغربية: متحور (أوميكرون) يمثل 95% من الإصابات في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المغربية، أن حالات المتحور الجديد (أوميكرون) تمثل 95% من الإصابات الحالية فى البلاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإصابات بمتحور (دلتا) لا تتعدى الـ5%.وقال معاذ المرابط، منسق مركز المغرب لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء: "إن البلاد تعيش منذ خمسة أسابيع الموجة الوبائية الثالثة من الانتشار الواسع لفيروس (كورونا)، بجانب استمرار ارتفاع الحالات".وأضاف أن "التطور الأسبوعي لنسبة الإصابات سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير من 21.7% إلى 24.4%، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع مستوى انتشار الفيروس"، مشيرًا إلى أن التطور الأسبوعى لمعدل الحالات الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بدأ يرتفع بشكل ملحوظ فى الأيام الأخيرة.وأوضح أنه تم تسجيل 42 حالة فى الأسبوع الأول من هذه الموجة لترتفع خلال الأسبوع الأخير إلى 536 حالة بمعدل 48.1%، بينما سجل مؤشر الوفيات فى الأسبوع الأخير 65 حالة وفاة جديدة بارتفاع 16.1%.