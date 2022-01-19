شؤون فلسطينية

الزعنون يعلن دعمه ترشيح روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني

الزعنون يعلن دعمه ترشيح روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني
سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، دعمه ترشيح اللجنة المركزية لحركة (فتح)، لروحي فتوح رئيساً جديدًا للمجلس الوطني، حيث من المقرر أن ينتخب المجلس المركزي بالصلاحيات التي خولها إياه المجلس الوطني في دورته الاخيرة 2018، رئاسة جديدة للمجلس بداية الشهر المقبل في مدينة رام الله.

وأوضح الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن استقالته من موقعه كرئيس للمجلس الوطني ستصبح نافذة فور انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني.

وأعلن الزعنون عن دعمه لقرار اللجنة المركزية بالإجماع، تجديد ثقتها بالرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعرب عن دعمه لقرار حركة فتح تجديد ثقتها بعزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.

وأكد الزعنون أن المجلس الوطني سيباشر باتخاذ الإجراءات التنظيمية والترتيبات اللازمة وتحديد موعد جديد لعقد دورة المجلس المركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

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