دولي

اليابان تعتزم فرض الطوارئ في طوكيو بسبب انتشار (أوميكرون)

اليابان تعتزم فرض الطوارئ في طوكيو بسبب انتشار (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنشيط الاقتصادي الياباني عن استعداد طوكيو و12 محافظة أخرى لحالة شبه الطوارئ لمكافحة الانتشار السريع لمتحور (أوميكرون)، من فيروس (كورونا) حيث تشهد البلاد ارتفاعاً قياسية بأعداد الإصابات.

وقال الوزير: "أن اللجنة الطوارئ أعطت الضوء الأخضر للحكومة لفرض حالة شبه الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، بعد يوم من تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في اليابان 30 ألفًا للمرة الأولى"، وفق وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ويشار إلى أن تطبيق حالة شبه الطوارئ ستبدأ اعتبارا من بعد غد الجمعة، وحتى الـ13 من شباط/ فبراير القادم، بمجرد إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عنه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
 

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