تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم



وعلى صعيد المقاهي والمطاعم ، أوضحت السلطات التونسية أنه، "يجب عليها تطبيق الإجراءات الصحية وهي: احترام مسافة التباعد بـ 2.5 متر بين الطاولات وعدم تجاوز نسبة 50% من عدد الكراسي الممكنة، وتهوية المحلات قبل وأثناء الخدمة.





كما يجب توفير قائمة مأكولات بالعدد الكافي وتطهيرها بعد كل استخدام، وتغيير معدات الطاولات بعد كل استخدام، واستخدام كؤوس استعمال واحد أو زجاجية، وتطهير المشروبات ومساند الكراسي وكل مساحة يمكن لمسها بالأيدي، وتنظيف وتطهير المساحات والأثاث والمعدات عند نهاية الخدمة.





قررت تونس فرض عدداً من الإجراءات الصحية المشددة على المقاهي والمطاعم ، تتعلق بمنع التجول، في ظل تسجيل أعداد مرتفعة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقالت وزارة التجارة التونسية، في بيان، أمس الثلاثاء، إنه: "يجب الالتزام بتوقيت حظر التجول من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي، لمدة أسبوعين، بدءاً من 13 كانون الثاني/ يناير الحالي، واستثناء عمليّات التّزويد بالمواد الغذائيّة والاستهلاكية والمؤسسات والأنشطة المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد".