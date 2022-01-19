شؤون فلسطينية

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية
رام الله - دنيا الوطن
نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2020-2021 والتوقعات المستقبلية للسنتين القادمتين.
  
ويعالج التقرير، الذي قام بتحريره محسن محمد صالح، قضية فلسطين خلال سنتي 2020 و2021 بالرصد والاستقراء والتحليل، كما يحاول استشراف المسارات المحتملة للقضية الفلسطينية.

ويتناول الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش المشهد الإسرائيلي الداخلي، وأوضاعه السكانية والاقتصادية والعسكرية، ويسلط الضوء على عمليات المقاومة ومسار التسوية السلمية، كما يناقش المواقف العربية والإسلامية والدولية، من الشأن الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي، الذي يصدر بشكل دوري منذ سنة 2005 يحرص على تقديم مادة علمية في إطار موضوعي تحليلي وفق معايير ومناهج البحث العلمي. 

كما يتضمن عشرات الجداول والإحصائيات والرسوم التوضيحية التي توفر معطيات إحصائية تهم الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.
    
وفي هذا الإطار، يسر مركز الزيتونة أن يضع بين أيديكم نسخةً من الملخص التنفيذي للتقرير الاستراتيجي لسنتي 2020 2021، آملين أن تصل القرّاء، بالشكل المناسب لكم.

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