الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنكشف أحمد زيادات، رئيس شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني بالأردن، عن تعامل خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1516 بلاغاً أغلبها حالات إسعافية وحوادث نوعية تكون في مثل هذه الظروف الجوية.وقال زيادات: "إن فرق الدفاع المدني تعاملت مع 11 بلاغا عن حالات اختناق، أسفرت عن تسجيل 27 إصابة دون وقوع وفيات"، وفق (الرؤيا الإخبارية).وأضاف: "أن أسباب حالات الاختناق هي مدافئ الحطب والكاز وحادثة واحدة من مدافئ الغاز".ووضح أنه لم يتم التعامل سوى مع حريق منزل واحد بعد أن وقعت فيه مدفأة كاز ولم تنتج عنه إصابات.