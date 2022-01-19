26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين عهد أبو عياش ومحمد رفعت الصليبي، بعد مداهمة منزل عائلتهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله مبارك عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب

محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم 26 مواطنًا من عائلة صالحية والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنًا من عائلة صالحية والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح، واعتدت عليهم، خلال اقتحام المنزل وهدمه، وهدمت قوات الاحتلال، منزل عائلة المقدسي محمود صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد محاصرته قبل يومين.وكما واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، المرابطة المقدسية هنادي حلواني أثناء تواجدها بالقرب من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عز الدين صالح بعد اقتحام منزله في قرية العرقة غرب جنين.وكما واعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الشبان سفيان فاخوري ومراد فريد البلشة وعز الدين بسام حمامرة عقب اقتحام منازلهم في بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين مهدي العاصي ومصطفى صبح من بلدة برقين غرب جنين.