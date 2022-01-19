الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغاً لمراجعة مخابراته

رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بلاغاً لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، وسلمت الأسير المحرر علي ثلجي الريماوي (27 عاماً) بلاغاً، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.يشار إلى أن الأسير علي ثلجي الريماوي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل يومين، بعد أن أمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال.