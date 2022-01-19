شاهد: انفجار مجهول في خط أنابيب نفط جنوب تركيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (الأناضول) التركية، بأن انفجاراً مجهولاً وقع، مساء الثلاثاء، في خط أنابيب للنفط بولاية قهرمان مرعش التركية، تسبب في اندلاع حريق وإغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة بولاية غازي عينتاب.وأشارت الوكالة إلى أن العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى المنطقة، كما ونقلت عن عمر فاروق جوشكون والي قهرمان مرعش، أن "الحريق حدث نتيجة انفجار، ولم ويوقع ضحايا، ولم يعرف سببه بعد، وعمليات الإطفاء مستمرة".من جهتها، أعلنت شركة (بوتاش) التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، عن إيقاف ضخ النفط وإغلاق الصمامات عقب الحادث مباشرة.