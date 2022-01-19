الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى



وقال السرطاوي في بيان صحفي: "إن الفرق المختصة في الدفاع المدني أنهت عمليات البحث والتفتيش وقامت بتأمين موقع البناية التي انهارت أسقفها وانهار محيطها".



وأضاف: "أن العمارة قديمة وقيد الصيانة"، لافتاً إلى أنه سيتم فتح تحقيق مشترك مع الجهات المختصة كافة للوقوف على ملابسات الحادثة وإحالتها إلى القضاء.





رام الله - دنيا الوطنأعلن عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن الأردني، عن إصابة ثلاثة أشخاص، أمس الثلاثاء، نتيجة انهيار أسقف بناية قديمة (قيد الصيانة) مكونة من عدة طوابق في منطقة جبل عمّان.