الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى
أعلن عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن الأردني، عن إصابة ثلاثة أشخاص، أمس الثلاثاء، نتيجة انهيار أسقف بناية قديمة (قيد الصيانة) مكونة من عدة طوابق في منطقة جبل عمّان.
وقال السرطاوي في بيان صحفي: "إن الفرق المختصة في الدفاع المدني أنهت عمليات البحث والتفتيش وقامت بتأمين موقع البناية التي انهارت أسقفها وانهار محيطها".
وأضاف: "أن العمارة قديمة وقيد الصيانة"، لافتاً إلى أنه سيتم فتح تحقيق مشترك مع الجهات المختصة كافة للوقوف على ملابسات الحادثة وإحالتها إلى القضاء.
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