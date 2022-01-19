تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد بدء من الغد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 20 كانون الثاني/ يناير الحالي وحتي 18 شباط/فبراير المقبل.وقالت الجريدة الرسمية: "إن القرار يقضي بإعلان حالة الطوارئ في كامل أرجاء الجمهورية بموجب أمر رئاسي ".وأضافت: "أنه سبق وتم تمديد حالة الطوارئ بتونس لمدة ستة أشهر بداية من 24 يوليو حتى 19 يناير الحالي ، بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021".ويشار إلى أن تونس تخضع لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة، التمديد جاء لإعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية لضبط الأمن العام في البلاد.