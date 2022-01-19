مصرع خمسة أشخاص في حريق بدار للمسنين في إسبانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أجهزة الطوارئ، اليوم الأربعاء، عن مصرع خمسة أشخاص، نتيجة حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في دار للمسنين في فالنسيا شرقي إسبانيا.وقالت أجهزة الطوارئ: "إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بحريق اندلع في دار للمسنين شرقي إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء"، وفق (روسيا اليوم).تفاصيل الحادث، حيث اندلع الحريق حوالي منتصف ليل الثلاثاء في منشأة في مونكادا في فالنسيا، ما استدعى نشر ست سيارات إطفاء.من جانبه، قال رجال الإطفاء: "إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما نقل 11 شخصا إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان".واستطاع رجال الإطفاء إلى إنقاذ 25 شخصا من الحريق، كما تم إجلاء جميع السكان الـ 70 المتبقين.ووفقا للصحافة المحلية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناتجاً عن ماس كهربائي في وحدة أكسجين.