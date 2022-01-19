تضاعف "مؤشر العنصرية والتحريض" ضد الفلسطينيين والعرب خلال العام 2021
رصد مركز حملة خطاب العنصرية والكراهية والتحريض على الفلسطينيين/ات والعرب باللغة العبرية على الإنترنت خلال عام 2021.
وأوضحت نتائج الرصد ازدياداً في خطاب الكراهية تجاه العرب بنسبة 8% عن العام السابق، حيث نشرت حوالي 620000 محادثة باللغة العبرية تضمنت عنصرية أو شتم أو تحريض ضد العرب.
فيما تشير النتائج إلى ازدياد حدّة الخطاب العنيف ضد العرب والفلسطينيين/ات وممثليهم/ن، حيث وصلت نسبة الخطاب العنيف من مجمل الخطاب حول العرب في الشبكة 11٪ وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.
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