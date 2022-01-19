شؤون فلسطينية

تضاعف "مؤشر العنصرية والتحريض" ضد الفلسطينيين والعرب خلال العام 2021

تضاعف "مؤشر العنصرية والتحريض" ضد الفلسطينيين والعرب خلال العام 2021
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رصد مركز حملة خطاب العنصرية والكراهية والتحريض على الفلسطينيين/ات والعرب باللغة العبرية على الإنترنت خلال عام 2021.

وأوضحت نتائج الرصد ازدياداً في خطاب الكراهية تجاه العرب بنسبة 8% عن العام السابق، حيث نشرت حوالي 620000 محادثة باللغة العبرية تضمنت عنصرية أو شتم أو تحريض ضد العرب. 

فيما تشير النتائج إلى ازدياد حدّة الخطاب العنيف ضد العرب والفلسطينيين/ات وممثليهم/ن، حيث وصلت نسبة الخطاب العنيف من مجمل الخطاب حول العرب في الشبكة 11٪ وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017. 
 

أخبار ذات صلة

(الخارجية) تدين جريمة الاحتلال في حي الشيخ جراح وتطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها

(الخارجية) تدين جريمة الاحتلال في حي الشيخ جراح وتطالب الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها

الزعنون يعلن دعمه ترشيح روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني

الزعنون يعلن دعمه ترشيح روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مركز الإنسان: الإحتلال يعتقل ما يزيد عن &#34;450&#34; مواطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول

مركز الإنسان: الإحتلال يعتقل ما يزيد عن "450" مواطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول

الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغاً لمراجعة مخابراته

هيئة الأسرى: قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; ترتفع اليوم إلى (117) أسيراً فلسطينياً

هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (117) أسيراً فلسطينياً

هيئة الأسرى: قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; ترتفع اليوم إلى (117) اسيراً فلسطينيا

هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (117) اسيراً فلسطينيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

مركز الزيتونة ينشر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي (2020-2021) والتوقعات المستقبلية

26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

26 من عائلة صالحية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مركز الإنسان: الإحتلال يعتقل ما يزيد عن &#34;450&#34; مواطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول

مركز الإنسان: الإحتلال يعتقل ما يزيد عن "450" مواطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول

الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغاً لمراجعة مخابراته

هيئة الأسرى: قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; ترتفع اليوم إلى (117) أسيراً فلسطينياً

هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (117) أسيراً فلسطينياً

هيئة الأسرى: قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; ترتفع اليوم إلى (117) اسيراً فلسطينيا

هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (117) اسيراً فلسطينيا

الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار الاحتلال في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار الاحتلال في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار الكيان في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

الشعبيّة تحذّر من خطورة استمرار الكيان في تنفيذ مخطط تهويد الشيخ جراح

منوعات

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

شاهد: عارضة الأزياء بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية والعقلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

نداء شرارة ترد بقوة على شائعات خضوعها لعمليات تجميلية

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى &#34; فخورة فيكِ&#34;

ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد أختها الصغرى " فخورة فيكِ"

رانيا يوسف.. &#34;لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل&#34;

رانيا يوسف.. "لا مانع من القبلات بالسينما وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل"

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

للمرة الأولى.. مغني المهرجانات حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

عربي

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

تونس تفرض إجراءات صحية مشددة على المقاهي والمطاعم

الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

الأردن تعلن إصابة 27 شخصاً بحوادث اختناق في الـ 24 ساعة الماضية

الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى

الأردن: إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار أسقف مبنى

تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد بدء من الغد

تونس تمدد حالة الطوارئ في البلاد بدء من الغد