الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 مواطناً بالضفة بينهم 26 من عائلة صالحية بالقدس









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 35 مواطناً، بينهم 26 من عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس.وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت القوات ستة مواطنين من جنين بينهم أسرى محررون وهم: عز الدين صالح من العرقة، ومهدي العاصي ومصطفى صبح من برقين غربا، وسفيان ياسر فاخوري ومراد فريد بلشة وعز بسام حمامرة من جبع جنوبا.وأضافت المصادر: "أن القوات اعتقلت الفتيين: فهد أبو عياش ومحمد رفعت الصليبي من بيت أمر شمال الخليل، والمحرر عبد الله مبارك من مخيم الجلزون شمال رام الله".بدوره، ذكر مكتب إعلام الأسرى: "أن قوات الاحتلال اعتقلت 26 مواطنا من عائلة صالحية بعد اقتحام وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".