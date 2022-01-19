مصر تواصل تسجيل أعداد مرتفعة بإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1303 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 402611 من ضمنهم 336028 حالة تم شفاؤها، و 22205 حالات وفاة"، وفق (موقع الوزارة).وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.