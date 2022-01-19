شؤون فلسطينية

طالع حالة الطرق بمدينة غزة في ظل المنخفض الجوي

طالع حالة الطرق بمدينة غزة في ظل المنخفض الجوي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ولفتت المرور إلى أن البلاد تتعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، "فيتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لإتضاح الرؤية و كذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة".

ونوهت المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.

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