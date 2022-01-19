الصحة العالمية تحذر من سلالات جديدة بعد متحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنكشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه بعد انتشار متحور(أوميكرون) من فيروس (كورونا)، قد تظهر أشكال جديدة من (كوفيد-19).وقال المدير العام، في موجز صحفي: "هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الانتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم، من المرجح أن تظهر نماذج جديدة".ولفت رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس التاجي.وصرح غيبريسوس: "أنه على الرغم من أن (أوميكرون)، قد لا يكون ثقيلا في سريانه مثل السلالات التي سبقته، لكن فكرة أنه مرض خفيف هي فكرة خاطئة".وأشار إلى أن متحور (أوميكرون) يؤدي أيضاً إلى دخول المستشفيات والوفيات.في وقت سابق، قال الروسي ألكسندر مياسنيكوف، الطبيب والإعلامي : "إن متحور (أوميكرون) لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة".