دولي

تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)

تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) حول العالم إلى 334 مليونا و5 آلاف و99 حالة، وفق جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية). 

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و554 ألفا و646 وفاة".

وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 67.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 37.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 23.2 مليون حالة".

وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ853 ألفا و955 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ621 ألفا و803 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 487 ألفا و65 وفاة.

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