شاهد: الاحتلال يهدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح





















رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، كما اعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل ان تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والأطفال إلى العراء.وشردت قوات الاحتلال نحو 13 من أفراد عائلة صالحية في العراء في ظل الاجواء الماطرة والباردة، كما حولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الاقتراب منها.وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد حاصرت منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح أول أمس، وأغلقت الطرق المؤدية اليه، لإجبارها على إخلائه، حيث اعتصم صاحب المنزل محمود صالحية مع أولاده بداخل منزله مهددًا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقًا عسكريا حول المنزل ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.