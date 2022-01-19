"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مسؤولية قتل جرادات بدم بارد

رام الله - دنيا الوطنحملت الجبهة العربية الفلسطينية الاحتلال جريمة قتل المواطن فالح موسى جرادات، من بلدة سعير ، بدم بارد على مفرق عصيون جنوبي بيت لحم، مؤكدة أن القوانين التي يسنها الاحتلال لتبرير " سياسة سفك دماء أبناء شعبنا " لن تجلب له الأمن والاستقرار، مشددة على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضه، و ممتلكاته بالسبل المشروعة كافة.واعتبرت في تصريحاتها الصحفية سياسات الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا يعكس ثقافته الاستعمارية، مبينا أن ذلك " بات يسيطر على مفاصل الحكم في دولته باعتبارها دولة فوق القانون".وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته بتنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، مضيفة: " وترجمتها على أرض الواقع "، داعية إلى أخذ دورها بلجم الاحتلال الإسرائيلي لوقف مسلسل الدم، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، و محاكمته على كل جرائمه.