شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مسؤولية قتل جرادات بدم بارد

"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مسؤولية قتل جرادات بدم بارد
رام الله - دنيا الوطن
حملت الجبهة العربية الفلسطينية الاحتلال جريمة قتل المواطن فالح موسى جرادات، من بلدة سعير ، بدم بارد على مفرق عصيون جنوبي بيت لحم، مؤكدة أن القوانين التي يسنها الاحتلال لتبرير " سياسة سفك دماء أبناء شعبنا " لن تجلب له الأمن والاستقرار، مشددة على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضه، و ممتلكاته بالسبل المشروعة كافة.

واعتبرت في تصريحاتها الصحفية سياسات الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا يعكس ثقافته الاستعمارية، مبينا أن ذلك " بات يسيطر على مفاصل الحكم في دولته باعتبارها دولة فوق القانون".

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته بتنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، مضيفة: " وترجمتها على أرض الواقع "، داعية إلى أخذ دورها بلجم الاحتلال الإسرائيلي لوقف مسلسل الدم، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، و محاكمته على كل جرائمه.

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