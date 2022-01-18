الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نايف الرجوب

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس، نايف محمود الرجوب من مدينة دورا بالخليل بعد اعتقال إداري استمر ثمانية شهور .واعتقلت قوات الاحتلال النائب "الرجوب" بتاريخ 19/5/2021 بعد مداهمة منزله وتفتيشه، ونقلته إلى "عتصيون"، وسبق اعتقاله بشهرين تهديد مخابرات الاحتلال له بالاعتقال في حال رشح نفسه للانتخابات التشريعية.وبعد أسبوع على اعتقاله، حولته مخابرات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وقبل أن تنتهي بيوم واحد جددت له الإداري للمرة الثانية على التوالي لأربعة أشهر إضافية، وأصدرت "قرار جوهري" بحقه.وأفادت عائلة الشيخ الرجوب أن سلطات الاحتلال منعتهم طيلة فترة الاعتقال منذ زيارته.