شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الأردني ويبحث سبل التعاون المشترك

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الأردني ويبحث سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
اطلع الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال لقائه نظيره الأردني الدكتور محمد الخلايلة على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية وخاصة المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية ضد المقدسات في ظل مخططها الرامي الى تهويد المدينة المقدسة وذلك في مقر وزارة الأوقاف الأردنية في
مدينة عمان.

كما بحث الوزيران خلال اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب والشيخ سليم الأشقر الوكيل المساعد للحج والعمرة وإسماعيل أبو الحلاوة مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني وفضل قنيبي مدير عام الحج والعمرة ضرورة الإفادة
من خبرة المملكة والتنسيق العالي بين الجانبين من خلال التدريب في معهد الملك عبدالله الثاني لتدريب الأئمة والوعاظ ومحاكات التجربة الأردنية في تأسيس دائرة تنمية أموال الأوقاف، ودور الوزارة في مواجهة الانحلال والتطرف وحماية الأسرة وملف إدارة الحج والعمرة والزكاة .

ونقل البكري خلال اللقاء تحيات سيادة الأخ الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية للوزير مؤكدا على عمق العلاقة الفلسطينية الأردنية والدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية .

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تربطه صلة وثيقة بالشعب الأردني وأن موقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وقيادة وحكومة وشعبا له الأثر الكبير في دعم أبناء الشعب الفلسطيني .

وأوضح البكري أن الدور الأردني والفلسطيني هو دور تكاملي في حماية المقدسات في ضوء المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدسات، وان الوصاية على جميع المقدسات واملاك الوقف الإسلامي لأوقاف القدس، وانه لن يتم القبول باي تدخل إسرائيلي في شؤون اوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك .

بدوره أكد الخلايلة على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية التي أرساها قائدا البلدين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس ،واستعداد الأردن الدائم لتقديم كافة التسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني.

وحيا الخلايلة صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك معرباً عن قلقه العميق إزاء تلك الاعتداءات التي وصلت ذروتها في الفترة الأخيرة.

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