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لهدف "لنجعل شتاءهم أدفأ".. يوتيوبر كويتي يتمكن من جمع عشرة ملايين دولار

لهدف "لنجعل شتاءهم أدفأ".. يوتيوبر كويتي يتمكن من جمع عشرة ملايين دولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن اليوتيوبر حسن سليمان "أبو فلة" من جمع 10 ملايين دولار لصالح 100,000 عائلة تعاني برد الشتاء.

يأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" بالتعاون مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" بهدف دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظا في الوطن العربي وأفريقيا في تلقي التبرعات من خلال بث حي يقدمه "أبو فلة" من وسط مدينة دبي، وفق ما نقل موقع (العين) الإخبارية.

وكان حسن أبو فلة قد بدأ الحملة في السابع من كانون الثاني/يناير، تحت شعار "لنجعل شتاءهم أدفأ" التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" عبر حبس نفسه داخل غرفة زجاجية قرب "برج خليفة" في مدينة دبي، حتى تحقيق هدفه وهو جمع 10 ملايين دولار من التبرعات.

وأبو فلة،  شاب كويتي من أبرز المؤثرين على مستوى صناعة المحتوى الرقمي، ويظهر ذلك جلياً في قناته على موقع "يوتيوب" إذ تأتي ضمن الأكثر متابعة بين محبي الإلكترونيات والمهتمين بالشباب في المنطقة العربية ومن أسرعها نمواً.

ويقدّم "أبو فلة" في عالمه أسلوباً مبتكراً في عرض الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن اهتماماته اليومية، التي يسعى من خلالها لخلق الأمل والتغيير نحو الأفضل في حياة الملايين من الشباب كما يقول في معظم فيديوهاته.

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