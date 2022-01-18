الأحمد: هيئة المجلس الوطني مستقيلة باستقالة الزعنون وفصائل المنظمة ستشارك في المركزي باستثناء "الشعبية"



وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



كما انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.



كما انتخبت روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بأن هيئة المجلس الوطني تعتبر مستقيلة، بعدما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون استقالته من منصبه.وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) أن الجبهة الديمقراطية كانت ترغب في أن تتولى منصب نائب رئاسة المجلس الوطني، وذلك، منذ الدورة السابقة.وأشار إلى أن فصائل منظمة التحرير ستشارك في اجتماع المجلس المركزي، وأيضاً ستحافظ على تمثيلها في اللجنة التنفيذية.وأكد الأحمد بأن الأخوة في الجبهة الشعبية أبلغونا أنهم لن يشاركوا في أعمال المجلس المركزي المقرر عقده هذا الشهر في رام الله.وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، جددت ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.جاء ذلك خلال اجتماعا لها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.