مركزية فتح ترشح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني وحسين الشيخ لعضوية التنفيذية



وجددت اللجنة المركزية، وبالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



كما انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.



كما انتخبت روحي فتوح، وبالإجماع، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنجددت اللجنة المركزية لحركة فتح وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.جاء ذلك خلال اجتماعا لها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث ناقشت عددا من القضايا الداخلية.