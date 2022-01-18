شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يمنح أيقونة المقاومة الشهيد سليمان الهذالين "نوط القدس"

الرئيس عباس يمنح أيقونة المقاومة الشهيد سليمان الهذالين "نوط القدس"
سليمان الهذالين
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
منح الرئيس محمود عباس، أيقونة المقاومة الشيخ الشهيد سليمان الهذالين" نوط القدس".

وسلم محافظ الخليل جبرين البكري، نوط القدس، لعائلة الشهيد نيابة عن الرئيس عباس، في مسقط رأس الشهيد في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بحضور قادة الأجهزة الأمنية وأمناء سر أقاليم "فتح" وممثلي الفعاليات الوطنية.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، خلال تشييع جثمان الشهيد الهذالين، ان الرئيس محمود عباس، قد قرر منح الشيخ المناضل الشهيد سليمان الهذالين، "نوط القدس" تقديراً لمسيرته الوطنية والنضالية المشرفة في الدفاع عن أرض وطنه فلسطين، أرض الآباء والأجداد، وتثميناً عالياً لصموده ونضاله المتواصل في وجه الاحتلال والاستيطان الغاصب، إلى ان ارتقى شهيداً وهو يرفع علم فلسطين عالياً ليصبح بذلك أيقونة للمقاومة الشعبية.

أخبار ذات صلة

الخليل: مستوطنون يقتلعون 30 غرسة زيتون في منطقة الركيز بمسافر يطا

الخليل: مستوطنون يقتلعون 30 غرسة زيتون في منطقة الركيز بمسافر يطا

(أونروا): نسعى للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022

(أونروا): نسعى للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022

الاحتلال يُجبر عائلة خلايلة على هدم محالها التجارية في جبل المكبر

الاحتلال يُجبر عائلة خلايلة على هدم محالها التجارية في جبل المكبر

رئيس الوزراء: فلسطين بأفرادها ومؤسساتها قادرة على المنافسة دولياً

رئيس الوزراء: فلسطين بأفرادها ومؤسساتها قادرة على المنافسة دولياً

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الذي ستشهده فلسطين غداً الأربعاء

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الذي ستشهده فلسطين غداً الأربعاء

وزير الأشغال يدشن المرحلة الثانية لاستكمال وتأهيل شارع جنين – حيفا غرب جنين

وزير الأشغال يدشن المرحلة الثانية لاستكمال وتأهيل شارع جنين – حيفا غرب جنين

مجدلاني: حكومة الاحتلال تقوض حل الدولتين عبر إجراءاتها العنصرية

مجدلاني: حكومة الاحتلال تقوض حل الدولتين عبر إجراءاتها العنصرية

صور.. خمسة قضاة شرعيين جدد بينهم امرأة يؤدون اليمين القانونية أمام الهباش

صور.. خمسة قضاة شرعيين جدد بينهم امرأة يؤدون اليمين القانونية أمام الهباش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يقتلعون 30 غرسة زيتون في منطقة الركيز بمسافر يطا

الخليل: مستوطنون يقتلعون 30 غرسة زيتون في منطقة الركيز بمسافر يطا

الاحتلال يُجبر عائلة خلايلة على هدم محالها التجارية في جبل المكبر

الاحتلال يُجبر عائلة خلايلة على هدم محالها التجارية في جبل المكبر

وزير الأشغال يدشن المرحلة الثانية لاستكمال وتأهيل شارع جنين – حيفا غرب جنين

وزير الأشغال يدشن المرحلة الثانية لاستكمال وتأهيل شارع جنين – حيفا غرب جنين

مجدلاني: حكومة الاحتلال تقوض حل الدولتين عبر إجراءاتها العنصرية

مجدلاني: حكومة الاحتلال تقوض حل الدولتين عبر إجراءاتها العنصرية

التربية تدين الاعتداء على الهيئة التدريسية واعتقال طالبين بمدرسة دير نظام

التربية تدين الاعتداء على الهيئة التدريسية واعتقال طالبين بمدرسة دير نظام

&#34;التعليم العالي&#34;: إقرار الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي للفصل الثاني

"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي للفصل الثاني

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث سير جنوب جنين

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث سير جنوب جنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

منوعات

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

&#34;أحبها بالعقل والقلب&#34;.. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

"أحبها بالعقل والقلب".. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

عربي

أمير قطر يتسلم رسالة من رئيس الجزائر

أمير قطر يتسلم رسالة من رئيس الجزائر

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد

"التعاون الإسلامي" تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)