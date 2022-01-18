الاحتلال يُجبر عائلة خلايلة على هدم محالها التجارية في جبل المكبر

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة خلايلة المقدسية على تفريغ محالها التجارية الثلاثة في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس، تمهيداً لهدمها مساء اليوم الثلاثاء.وذكر مالك خلايلة أنّ سلطات الاحتلال أجبرته على هدم ثلاثة محال تجارية يؤجرها لعدد من الأشخاص وتشكل مصدر رزق له ولهم ببلدة جبل المكبر.وأوضح أن "أكثر من تسع عائلات تضرروا من هذا القرار المفاجئ، وأقل متضرر كانت خسارته 200 ألف شيكل".وبيّن خلايلة أن العائلة أجّرت هذه المحال التجارية لعائلات هلسة وجعافرة وعبيدات، وأقاموا فيها سوبرماركت ومحلًّا لبيع الثلاجات ومطعمًا.