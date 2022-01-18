قيادي بـ (حماس) يطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية ومواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب القيادي في حماس، فتحي القرعاوي، اليوم الثلاثاء، السلطة وأجهزتها الأمنية بـ "وقف الاعتقالات السياسية" والعمل على إنجاز الوحدة وتشكيل جبهة وطنية شاملة هدفها حماية الفلسطينيين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وانتقد مواصلة السلطة سياسة الاعتقالات السياسية التي لم تتوقف منذ مجيئها في أوائل التسعينات، موضحا أن وجود السلطة مرتبط ارتباطا وثيقا بمواصلة هذه الاعتقالات إلى جانب التنسيق الأمني مع الاحتلال.وقال: إن السلطة جاءت لمحاربة المقاومة والنشطاء السياسيين، لافتا النظر إلى أن أجهزتها الأمنية تترصد الواقع في الضفة وتتابعه عن كثب لوقف أي أعمال مقاومة تلحق الأذى بالاحتلال.وأضاف: "من المؤسف أن تواصل السلطة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل مكان ويدعون لمسيرات ضمن مساعيهم لإنشاء دولة يهودية، وفق تعبيره.