راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الذي ستشهده فلسطين غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديد حول المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تشهدها الاراضي الفلسطينية، غداً الأربعاء.وأكد العلامي خلال مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن غداً الأربعاء، من المقرر أن يشهد منخفضاً جوياً مصحوباً بكتلة هوائية باردة الى شديدة البرودة مندفعة من أصول قطبية.وقال: "ستنشط الرياح، يحث تصبح بعض هباتها قوية تتجاوز احيانا 70 كيلو متر في الساعة، كذلك ستهطل الأمطار بين الحين والآخر على معظم المناطق الفلسطينية من شمال فلسطين المحتلة حتى جنوبها".وأضاف العلامي: "تكون هذه الامطار متفاوتتة الغزارة من وقت لاخر ومن منطقة لاخرى، وبالتالي نتيجة هذه الكتلة الهوائية الباردة ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات ما بعد عصر يوم غدٍ الأربعاء وساعات المساء، وقد تصل الى مستويات قريبة من الصفر".وتابع العلامي: "من المتوقع أن تتحول هطولات الامطار خاصة على المرتفعات التي تزيد عن 800 متر، الى هبات من الثلوج، وتكون متراكمة بشكل بسيطة لا تكون مؤثرة بشكل كبير".وفي السياق، أكد الراصد الجوي الفلسطيني، أنه مع ساعات فجر وصباح يوم الخميس، فإن المنخفض سيبدأ بالانحسار وستستقر الاجواء نهار الخميس مع بقاء الاجواء متدنية.