وزير الأشغال يدشن المرحلة الثانية لاستكمال وتأهيل شارع جنين – حيفا غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، عن تدشين المرحلة الثانية لاستكمال وتأهيل شارع جنين – حيفا غرب جنين، كما وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل طريق بيت وزن - نابلس.وقام زيارة رفقة محافظ جنين أكرم الرجوب بوضع حجر الأساس لتدشين المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين - حيفا.وقال زيارة خلال اجتماعه مع محافظ جنين أكرم الرجوب والمجالس المحلية المستفيدة من المشروع، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية سيتم استكمال العمل في الشارع والذي سيتضمن تحسينات للوضع الإنشائي وتحقيق السلامة المرورية، منوها إلى أهمية التعاون مع الهيئات المحلية لتذليل كافة العقبات أمام إنهاء المشروع، وأن أي متطلبات أخرى ستتم معالجتها ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة.وأضاف زيارة أن شركات المقاولة المُنفذة لهذه المشاريع تعهدت بأن يتم إنجاز العمل في المشروعين في فترة زمنية أقل من المتفق عليها، مؤكدا أن الحكومة وضعت ترتيبات مالية لإنجاز المشروعين في أسرع وقت، والحيلولة دون تعثر العمل فيه، نظرا لأهميتهما الحيوية للمواطنين.من جهته، بين الرجوب أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع بمباشرة إعادة تأهيل الشارع، نظرا لأهميته الحيوية للمواطنين.ويستمر العمل في المشروع على مدار عام كامل، بتكلفة مالية تقدر بنحو 15 مليون شيكل، وبطول 5 كلم.وفي سياق متصل، قام زيارة رفقة وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل طريق بيت وزن – نابلس، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.4 مليون شيكل، وبطول 2 كم، وتبلغ مدة إنجاز الأشغال فيه 270 يوما.وقال زيارة أنه ورغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة إلا أن هذا المشروع أخذ الأولوية نظرا لأهميته وحيويته لمحافظة نابلس.من جهته قال وزير المواصلات عاصم سالم أن هذا المشروع سيساهم في حل الأزمة المرورية في هذه المنطقة وسيرفع من مستوى السلامة عليه، مبينا أن هناك مخططات مستقبلية لربطه هذا الطريق بشارع الأكاديمية.