إسرائيل: ارتفاع الحالات المرضية الخطيرة في المستشفيات إلى 500





ويدور الحديث عن زيادة 50 حالة مقارنة مع ما نشر مساء امس الاول الاحد.





وبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي 100، كما ارتفع عدد افراد الطواقم الطبية الخاضعين للحجر الصحي الى 8100.





وتوقفت وزارة الصحة منذ امس الاول الاحد عن اصدار معطيات حول عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في اسرائيل او بشان الحالات المرضية الخطيرة.





وأوضحت الوزارة ان السبب يعود الى الضغط الشديد على المنظومة المحوسبة الناجم عن ارتفاع المنحنى الوبائي بشكل ملحوظ .



رام الله - دنيا الوطنأظهرت بيانات صناديق المرضى في إسرائيل، انه سجلت أمس نحو49 الف إصابة بفيروس (كورونا).وأظهرت معطيات جزئية أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم ان عدد الحالات المرضية الخطيرة بفيروس (كورونا) في البلاد وصل الى حوالي 500 مريض.