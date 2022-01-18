على خلفية الانفجار.. بينت يرسل رسالة لولي عهد أبو ظبي.. ماذا احتوت؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن نفتالي بينت، رئيس وزراء الاحتلال، أرسل مساء اليوم الثلاثاء، رسالة الى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على خلفية الانفجارات التي شهدتها الامارة أمس الاثنين.وبحسب الموقع الاسرائيلي، فإن بينت قال في رسالته: "إسرائيل على استعداد لزويد الامارات بالمساعدة الاستخباراتية والأمنية، لحماية مواطنيها من هجمات مماثلة لتلك التي نفذها الحوثيون أمس".يشار إلى أن انفجاراً وقع أمس الاثنين، في ثلاثة صهاريج نقل وقود، في مدينة المصفح بإمارة أبو ظبي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 أخرين.