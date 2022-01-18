(كان): وفد من الضباط المصريين وصل اسرائيل.. هذا ما سيناقشه مع المسؤولين الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن وفداً من الضباط المصريين، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، لعقد اجتماعات مع مسؤولين اسرائيليين.وأشارت القناة إلى أن الوفد المصري سيجري مع المسؤولين الإسرائيليين مناقشات حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتثبيت التهدئة، ومحاولات دفع قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بالقطاع.وأفادت القناة الإسرائيلية، إلى أن وفد الضباط المصريين سيعود الى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.